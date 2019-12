Compromesos amb les malalties minoritàries

M.B. /S.P.

17.12.2019 | 08:12

ls dies abans de Nadal hi ha grans cites solidàries de país. Primer, el Gran Recapte del Banc d'Aliments i després la Marató per la investigació mèdica que organitza TV3 i Catalunya Ràdio. La Marató, que va tenir lloc aquest diumenge, es va acomiadar cap a les dues de la matinada amb un marcador excepcional que va sumar la xifra de 9.404.256 i que es destinarà enguany a les malalties minoritàries.La campanya porta com a lema "Minories que fan una majoria". S'estima que hi ha set mil patologies ...