Avui es posa en marxa la targeta per viatjar gratis a l'Hospital

Redacció

17.12.2019 | 04:00

Tots els terrassencs poden viatjar gratis a l'Hospital de Terrassa en autobús des d'avui mateix. L'únic que necessiten és haver obtingut la nova T-Hospital, que expedeix l'Ajuntament al cost d'un euro. S'estima que el nou títol de transport tindrà un cost aproximat per a les arques públiques de 125 mil euros aquest any i 130 mil euros cada any a partir de 2020. La targeta es posa en marxa amb polèmica, donat que l'oposició considera que aquests diners es podrien destinar a millorar el servei: ...