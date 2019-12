16.12.2019 | 20:12

Detinguda després de robar cosmètics. La Policia Municipal va acabar arrestant divendres una dona acusada de furtar articles a una botiga del Centre. Poc abans de les nou del vespre, un treballador d'un establiment comercial del carrer de la Font Vella va adonar-se que una clienta s'havia endut tres productes cosmètics per un valor total de 45 euros. El treballador va sortir corrent darrere de la sospitosa mentre avisava la Policia Municipal. Una unitat policial va aturar l'autora del furt a la Rambla d'Ègara, a l'alçada del carrer de Columel·la, i la va traslladar a les

dependències policials per a identificar-la, perquè no portava cap documentació. Els agents van comprovar que tenia pendent una ordre de recerca i detenció.