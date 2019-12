Bargalló confirma l'Institut-escola Sala i Badrinas

16.12.2019 | 13:38

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha confirmat que l'Escola Sala i Badrinas serà un Institut-escola a partir del curs 2019-20, tal com ja avançar aquest diari fa uns dies el director territorial, Jesús Viñas. El nou centre tindrà, de moment, dues ubicacions provisionals. L'etapa d'infantil i primària es continuarà fent a la seu actual de la carretera de Rubí mentre que la secundària, l'ESO, s'estrenarà a l 'Escola Auró de Can Palet. S'estima que el nou edifici trigarà uns dos anys com a mínim. El nou centre 3-16 públic de Terrassa forma part d'una llista de 26 pel nou curs que va anunciar ahir el conseller Basrgalló en una roda de premsa a Barcelona.