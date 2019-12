Gairebé 150 persones caminen per Mossèn Homs per la Marató de TV3

Santi Palos

15.12.2019 | 14:49

Un total de 142 participants, de totes les edats, ha tingut la "Caminada popular i de marxa nòrdica pels voltants de la Torre de Mossèn Homs", que les entitats Excursionistes.cat, Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa i T-Marxa Nòrdica Terrassa han organitzat aquest matí per tal de recaptar fons per la Marató de TV3 contra les malalties minoritàries. I han aconseguit 1.142 euros. Un resultat molt satisfactori, com també ho ha sigut l'ambient de la caminada, afavorida per un cel blau i aclarit de núvols, malgrat el fred.

Una altra de les diverses activitats organitzades a Terrassa per la Marató de TV3 ha estat, també avui, la ballada que totes les seccions dels Bastoners de Terrassa han fet al migdia al Raval de Montserrat. Després d'una actuació prèvia a la plaça Vella, la colla ha anat en cercavila –amb els petits fent alguns balls- fins al davant de l'atri de l'Ajuntament. Al costat del pesebre, Bastoners de Terrassa hi havia instal·lat una parada que oferia cafè, pa de pessic, galetes, coca i pastissos. El preu era un donatiu voluntari per la Marató de TV3, i el pot amb els diners s'ha omplert de seguida. Malgrat el vent fred que tant en tant bufava, els diversos grups de Bastoners de Terrassa han anat fent el seu repertori de balls davant una notable afluència de públic, i força animació.