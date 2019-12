Sembrant la llavor de l'Operació Bikini

A les portes de les festes nadalenques

Sergi Estapé

14.12.2019 | 04:00

Fa ja molts anys que va aparèixer a les nostres vides allò de l'Operació Bikini, aquell desig o propòsit que ens fem (o que es fan), de cara a l'estiu, uns mesos abans, per poder "exhibir" un cos més esvelt a les platges o a on espeteguem a les vacances. Una gran part del motiu d'aquest propòsit d'esmena pel que fa als nostres hàbits alimentaris té un origen ben definit o, si més no, són la llavor: les festes de ...