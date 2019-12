Es posa fi a l'agrupació de finques estretes en els eixos comercials

Laura Mangas

14.12.2019 | 04:00

Els propietaris de casals estrets que vulguin construir un bloc de pisos ja no hauran de posar-se d'acord amb els seus tres o quatre veïns adjacents per tirar endavant el projecte. El govern ha acordat suprimir aquesta obligació, que emanava del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), però que no ha donat els fruits esperats.Des de l'aprovació del POUM, fa 16 anys, només s'han realitzat el 17% de les agrupacions parcel·làries ...