La plantilla de Continental es manifesta per demanar la continuïtat de l'empresa a Rubí

Luis Miguel Andrés

14.12.2019 | 13:03

Treballadores i treballadors de Continental Automotive de Rubí s'han manifestat aquest matí de dissabte per reclamar garanties sobre la continuïtat de la planta vallesana i dels 760 llocs de treball davant la decisió d'aquesta multinacional de vendre's aquestes instal·lacions.

La manifestació, molt nombrosa, ha començat a plaça del doctor Pearson, davant l'estació dels ferrocarrils, i des d'allà ha marxat fins a l'Ajuntament de Rubí, on s'han fet els parlaments. CCOO exigeix a la direcció de Continental Automotive que faci les inversions necessàries a la planta de Rubí per modernitzar les instal·lacions i adaptar-les a la nova realitat del sector per produir components per a vehicles elèctrics. CCOO recorda que és una planta solvent i competitiva, amb una plantilla amb experiència contrastada i capacitat d'afrontar els nous reptes del sector