Què opina de l'oferta de la ciutat per les festes?

A les portes de les festes nadalenques. Debat

14.12.2019 | 04:00

Terrassa, cada any, es vesteix de manera adequada per viure el Nadal, amb l'afegit, enguany, d'una pista de gel, que referma l'aposta de la ciutat



Maria Àngels del Río Ramos

Autònoma, 51 anys

Totes les ofertes em semblen bé però m'agradaria que fossin més populars i que totes no estiguessin al Centre. Terrassa està formada per molts barris i hi ha molts nens i nenes als quals els agradaria gaudir de tot això. No sé si és cosa de l'Ajuntament, no tinc informació sobre això, però segur que hi ha molts nens a altres espais que els hi agradaria gaudir de tota l'oferta.

Núria Compañó Vila

Economista, 44 anys

Hi ha molta gent que s'ha posat en contra de la pista de gel però a mi m'agrada i la trobo molt atractiva. El trenet també em sembla molt correcte i les paradetes de la Fira de Santa Llúcia també. M'agrada perquè fan Nadal. I encara podrien fer més coses. No és que trobi a faltar alguna cosa, però podrien fer algunes activitats més lúdiques. En general em sembla tot correcte.

Maica Comillas Luque

Auxiliar d'infermeria, 40 anys

L'oferta està bé i també que hagin fet això de la pista de gel i no sabia que feia tants anys que no la feien. L'enllumenat també m'ha agradat i altres coses com el trenet. Cada any innoven més i està molt bé pels nens. Haurien de continuar amb la pista de gel l'any que ve. No trobo a faltar res, tot el que ofereixen em sembla bé.

Ester Úbeda Alfonso

Administrativa, 42 anys

Està tot bastant bé. Trobo que, amb la pista de gel, l'ambient que es genera és molt bonic. Sóc mare del Bisbat d'Ègara i a la plaça Nova ho he comprovat, perquè això ha atret molta gent a la plaça. Abans treballava al Centre i quan parlaves a la gent d'aquesta plaça els hi semblava que està molt lluny i no és així. M'ha agradat molt que ho posessin aquí, és un lloc molt encertat, però crec que podrien haver-la fet més gran i hauria donat més joc. I d'espai per fer-ho n'hi ha. L'enllumenat també m'agrada molt i totes les altres coses, el trenet, les parades...

Benji Goodhew Fontanals

Mosso de magatzem, 38 anys

Em sembla molt bé tota l'oferta que hi ha per Nadal a la ciutat i la pista de gel que han posat també em sembla molt bé. Potser falta una mica de decoració a alguns carrers. Per exemple al que visc, no hi ha llums de Nadal i en canvi al del costat sí. No s'entén.

Fèlix Merchant Murillo

Enginyer, 38 anys

L'oferta, pel que fa als comerços, em sembla molt bé i en un espai reduït, al Centre, trobes de tot. La pista de gel la trobo molt interessant i és un punt de trobada. Potser trobo a faltar més ofertes pel que fa a cadires a fora. Les llums em sembla correcta i la despesa no crec que sigui tan gran. Amb el nen fem servir el trenet i ens agrada molt.

Maite Vila Martín

Jubilada, 70 anys

M'agrada bastant i aquesta pista de gel que han posat aquest any, crec que és una bona cosa per Terrassa. A més, l'han posat a prop dels col·legis i és un lloc clau, perquè segur que vindran els nens. No sabia que ja n'hi havien posat una fa anys perquè fa tot just dos anys que estic a Terrassa. La resta de coses, el trenet o les parades fan Nadal i em semblen molt bé.

Anna Salvador Fabregat

Educadora, 48 anys

L'oferta em sembla molt bé i que cada vegada hi hagi més coses, també m'agrada. I que s'ampliï una mica més amb coses a la plaça Nova, com la pista de gel, també em sembla bé. Tot el que es faci al carrer, per dinamitzar les places i altres indrets, em sembla bé. Crec que al voltant de la Plaça Vella, hi ha espais on es podrien fer coses i aprofitar-los, i així es buida una mica de volum de gent per aquella zona.

Enric Rius Barceló

Treballador de l'aeroport, 27 anys

La pista de gel em sembla molt divertit. No hi he anat, per manca de temps, i no sé si hi aniré però ho trobo molt bé. No sóc molt nadalenc i no em fixo gaire però és bonic veure-ho tot il·luminat. Tampoc sé molt més del que hi ha. No tinc molt temps per anar a veure coses però tinc cosins petits i m'agrada que es facin coses per ells.

Rubén Asensio Rubio

Arxiver, 35 anys

En principi, l'oferta que hi ha a la ciutat està bé perquè crec que s'ajusta a les exigències de la societat però penso que hi ha coses que es poden millorar. Pel que fa a la pista de gel, particularment, no la faré servir, perquè no és una activitat que m'agradi, però tenint en compte que la més propera està a Barcelona, suposo que a la gent li agradarà i en faran un bon ús.

Joana Walendzik

Comptable, 32 anys

M'agrada el que proposen i la pista de gel també pel meu fill. Al trenet hi hem anat però a altres coses encara no. Abans havíem d'anar a fora i ara tenim la pista de gel aquí i ho trobo molt bé. Sóc de Polònia i aquí el Nadal és diferent. Allà hi ha neu i és més religiós i aquí és més menjar, beure i passar-ho bé. Allà és més espiritual.

María Luisa Jiménez Sola

Treballadora de la llar, 55 anys

A mi m'agrada que a la ciutat hi hagi coses per fer i que la gent s'entretingui. No trobo a faltar coses i he escoltat això de la pista de gel però no l'he vist. A mi el Nadal cada vegada m'agrada menys i em fa menys il·lusió perquè recordo a familiars que han mort i és una mica trist.