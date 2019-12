L'himne feminista "Un violador en tu camino", cantat i ballat a Terrassa

Redacció

14.12.2019 | 13:52

"Un violador en tu camino", la cançó, coreografia i perfomance participativa contra la violència masclista, creada pel col·lectiu feminista Las Tesis a Xile i que ha esdevingut viral, ha arribat avui a Terrassa. Un centenar de dones han respost a la convocatòria de la Coordinadora de Vaga Feminista local i altres col·lectius per fer-la per primera vegada a la ciutat, aquest matí, al Raval de Montserrat, davant del Mercat de la Independència.

La coreografia ha estat precedida per la lectura del manifest de Las Tesis, que afirma que a Xile es violen els drets humans, i explica que la performance ha sorgit "como denuncia de la represión que los pacos y carabineros ejercen contra el pueblo, desde la amputación de ojos, a violaciones y feminicios". Després, en fileres de deu, les dones (la convocatòria era "no-mixta transinclusiva") han cantat la cançó, que comença "El patriarcado es un juez / que nos juzga por nacer,/ y nuestro castigo / es la violencia que no ves", i per això, i perquè més de dues-centes persones han perdut un ull per trets de la policía a les manifestacions de Xile, algunes portaven s'han tapat llavors els seus amb benes que portaven. A la coreografia també hi han fet la "sentadilla"; perquè a Xile, quan les dones són detingudes, la policia les obliga a posar-se a la gatzoneta, generalment despullades (cada vers de la cançó i cada gest dels moviments que l'acompanyen tenen el seu significat).

Dues vegades s'ha cantat i ballat "Un violador en tu camino", amb l´únic acompanyament d'un tambor dels Diables de la Maurina. L' acte s'ha acabat amb una segona lectura del manifest, la convocatòria d'un altre acte pel "dret a l'habitatge", aquesta tarda a la plaça del Rector Homs, i crits de "juntes som més fortes" visca la lluita feminista!".