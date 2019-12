14.12.2019 | 04:00

Detingut per no voler bufar. Ahir de matinada la Policia Municipal va aturar un vehicle que anava de manera erràtica per la carretera de Martorell. La primera prova d'alcoholèmia efectuada al conductor va donar un resultat de 0,69 mil·ligrams. L'infractor va ser traslladat a Prefectura per fer les proves evidencials. Allà no va voler col·laborar i va ser detingut per la negativa.