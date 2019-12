La preinscripció dels ensenyaments obligatoris serà del 23 de març a l'1 d'abril de 2020

13.12.2019 | 12:17

Les famílies d'alumnes del segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria podran fer la preinscripció entre el 23 de març i ol'1 d'abril de 2020. Aquestes són les dates del procés de preinscripció per aquests ensenyament que estableix el departament d'Educació per al curs escolar 2020-21. També s'ha determinat el període de matriculació del segon cicle d'educció infantil i dels ensenyaments obligatoris. Així, fins a 1r. ESO, la matrícula es podrà fer del 16 al 22 de juny de 2020; i a partir de 2n d'ESO, entre el 29 de juny al 3 de juliol (tenint en compte que l'avaluació extraordinària serà del 18 al 23 de juny). Alhora s'avancen les dates per als ensenyaments postobligatoris,Pel batxillerat, la preinscripció serà la primera quinzena de maig i pels cicles formatius de grau superior, la segona quinzena de maig.