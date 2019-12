Incendi d'un sofà al carrer Dibuixant Avellaneda

13.12.2019 | 14:39

Un sofà que ha cremat a la cantonada dels carrers Dibuixant Avellaneda i Passeig Muncunill ha provocat el lògic temor dels veïns per les condicions meteorològiques del dia. El fort vent ha avivat un incendi que s'ha produït a les dues de la tarda i que ràpidament ha estat apagat. Per causes que es desconeixen ha pres un sofà que es trobava al carrer i ràpidament s'ha calcinat. Les flames han aconseguit una important altura i al costat de l'incendi es trobaven diversos vehicles. Per fortuna tot ha quedat en un esglai i en un sofà completament calcinat.