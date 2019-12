Dona ferida en un atropellament a Can Parellada

13.12.2019 | 04:00

Una dona va resultar ferida dimecres a la tarda en ser atropellada per un turisme quan creuava el carrer d'Europa, a l'alçada de la plaça d'Ibèria, al barri de Can Parellada. La vianant va sortir d'entre dos vehicles, essent poc visible per al conductor, que no la va veure i la va colpejar, segons les informacions recollides per la Policia Municipa. L'accident va ocórrer a les 5.30 de la tarda. La vianant va ser atesa per personal sanitari i traslladada en ambulància a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.