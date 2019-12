Diumenge, replantació d'arbres a l'Anella Verda

L'Anella Verda va ser una de les zones més malmeses per la ventada del 9 de desembre de 2014.

13.12.2019 | 22:54

L'Ajuntament ha entregat 255 arbres a l'Associació Naturalista de Defensa de l'Arbre (ANDA) per replantar a una zona de l'Anella Negra. L'actuació es farà aquest diumenge, de 10 h a 12h, al pla de la masia de Can Figueres, situada sota el camp de golf i molt a prop del torrent de la Betzuca. L'accès és pel camí que enllaça Mossèn Homs amb Torrebonica. La replantació forma part de les intervencions que porta a terme l'Ajuntament per reequilibrar els 120.000 arbres que es van perdre amb la forta ventada del dia 9 de desembre de 2014.