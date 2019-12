Concert de corals de secundària a l'Auditori Municipal

13.12.2019 | 11:49

Fa pocs dies van ser els alumnes de primària i avui ha estat el torn de secundària. Corals d'instituts i centres han pujat a l'Auditori Municipal per oferir el concert de Nadales que fan cada any. La trobada, que és la 17a., finalitzava com sempre a l'atri de l'Ajuntament però s'ha suspès a causa del fort vent que fa avui i que demana tenir cura amb els actes a l'aire lliure. Al concert havien de participar poc més d'un centenar d'alumnes però hi ha hagut algunes absències degut també al mal temps. Estaven inscrits els centres El Cim, Petit-Estel La Nova i els instituts Torre del Palau i Ègara.