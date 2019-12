El cartell de la Fira Modernista 2020 té aire esportiu en femení

Imatge del cartell per la Fira Modernista de 2020 que es va descobrir ahir a la Cecot.

Mercè Boladeras

13.12.2019 | 04:00

Expectació per descobrir el cartell de la Fira Modernista 2020 que tindrà com eix temàtic l'esport. La nova imatge es va descobrir ahir a la seu de Cecot. El regidor de Turisme, Pep Forn, va ser l'encarregat de retirar el teixit de vellut que amagava la peça i en qüestió de segons es va poder admirar el contingut. El cartell, inspirat en l'època, lliga ciutadania, esport i patrimoni. Així, té com a protagonistes a dues dones; una ...