25 delegats locals al 14è congrés del PSC

13.12.2019 | 11:50

L'agrupació local del PSC estarà present en el 14è congrés dels socialistes, que se celebra des d'avui i fins el diumenge a Barcelona. L'agrupació egarenca serà representada per una àmplia delegació en la que hi serà present el lider dels socialistes a la ciutat, Alfredo Vega i altres regidors i regidores i militants del partit. En total, el municipi participarà al congrés amb 25 delegats, 12 observadors i 5 persones convidades. Els representants de Terrassa participaran en les diferents comissions de treball que s'han organitzat dins el mateix congrés i prendran part en tots els debats que han d'acabar configurant el programa marc del PSC per als propers quatre anys.