Projecte europeu escolar sobre la dislèxia

12.12.2019 | 12:34

L'Escola Sant Josep de Terrassa coordina i participa en un projecte europeu Erasmus + sobre la dislèxia, anomenat Predys, cofinanciat per la Unió Europea. La direcció del centre es va desplaçar fins a la ciutat de Rezekne (Latvia) per assistir a la primera reunió de treball. El projecte compta amb centres de sis països: Espanya, Portugal, Bulgària, Grècia, Turquia i Letònia. L'objectiu és oferir al professorat, families i alumnat recursos i materials per prevenir, diagnosticar i treballar la dislèxia en el pas de l'educació infantil a primària. El projecte té una duració de dos anys. L'Escola Sant Josep és una escola activa en les propostes d'Erasmus +. El darrer any va formar part d'un projecte de lectura i actualment també estant col·laborant en un altre sobre educació vial.