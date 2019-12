12.12.2019 | 04:00

Una de les malalties minoritàries que existeix és la deficiència de la LALD (Lipasa Àcida Lisosomal). És una patologia genètica que fa que no es pugui eliminar el colesterol i que provoca afectacions en tres òrgans vitals com són el fetge, l'intestí i les gandules adrenals. Persones afectades o familiars van impulsar una associació per lluitar a favor del tractament i la investigació. Eva, de Rubí, és ...