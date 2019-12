Ja està aquí la targeta del bus gratis a l'Hospital

12.12.2019 | 18:40

Costarà 1 euro, es podrà demanar a partir de demà i entrarà en vigor dimarts vinent. L'Ajuntament de Terrassa i Transports Municipals d'Ègara SA (TMESA) posen en marxa la nova targeta T-Hospital. La T-Hospital és un títol de transport unipersonal que permet utilitzar de forma il·limitada i gratuïta els serveis d'autobusos urbans de Terrassa per accedir a l'Hospital de Terrassa. Amb l'inici, demà, de la campanya "Bus gratis a l'Hospital de Terrassa", la ciutadania rebrà a la seva bústia un tríptic informatiu sobre la gestió i l'ús de la targeta. A partir de demà, ja es podrà iniciar la tramitació de les targetes T-Hospital a l'Oficina de Mobilitat de Terrassa (c/ d'Iscle Soler, 9), i els nous títols seran operatius a partir del proper dimarts, 17 de desembre. A partir d'aquell dia també es podrà tramitar la targeta a l'Hospital de Terrassa, en horari de matí de 10 a 14 hores, fins al 31 de gener de 2020.

La implantació d'aquesta exempció tindrà un cost aproximat per a l'Ajuntament de 125.000 euros aquest 2019, i de 130.000 euros anuals a partir de 020. El govern municipal diu que aquest servei de bus gratuït a l'Hospital, així com la congelació de tarifes per a l'autobús urbà el 2020, formen part de les noves mesures de les polítiques de mobilitat i transport que impulsa l'Ajuntament per avançar cap a la Revolució Verda". La nova targeta no té caducitat i el seu cost és d'1 euro.