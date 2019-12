La comarca també suma esforços amb més de 30 actes

12.12.2019 | 04:00

La La llista d'entitats al Vallès Occidental, encapçalada per Sabadell i Terrassa, que contribuiran a la recollida de fons per lluitar contra les malalties rares és atapeïda, sinònim de què hi ha moltes ganes per col·laborar. Els municipis de la zona d'influència de Terrassa també han organitzat moltes propostes, algunes de les quals es faran aquest cap de setmana. A Matadepera, el C.D. Terrassa Hockey farà tornejos esportius ...