La ciutat vista pels adolescents

12.12.2019 | 04:00

L'Ajuntament disposa ja del treball elaborat pels alumnes de tercer d'ESO de l'escola Vedruna Vall en el marc del programa educatiu "Educació en Valors" que imparteix la Síndica. Els adolescents han identificat situacions de vulnerabilitat en diferents entorns de la ciutat i han proposat solucions. En el Parc de Vallparadís, per exemple, els preocupa la brutícia, pel que proposen més papereres i més neteja. També han posat de manifest la falta de seguretat a la zona del parc per culpa de la il·luminació escassa, la falta de vigilància i el vandalisme. Per últim, sobre el parc, reclamen nous usos de l'espai que s'adaptin a les noves necessitats, com, per exemple, noves zones esportives pels joves, espais per a fer pícnics, llocs de descans, carrils pels patinets i més espais per a gossos. Els estudiants també han analitzat el pla de distribució dels camions de recollida de residus. Expliquen que els contenidors provoquen moltes queixes pel seu mal ús, estètica o mecanisme d'obertura. També demanen una revisió dels horaris de recollida de la brossa i una atenció més acurada a les papereres pels excrements dels gossos, que acostumen a estar sense bosses de plàstic. Una altra qüestió que han tractat és la manca de regulació dels patinets elèctrics. Els alumnes, després de fer algunes enquestes, creuen que l'edat mínima per circular amb aquests aparells hauria de ser els 14 anys, que els patinets que vagin per la vorera no han de superar els 15 km/hora.