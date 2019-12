Trobada escolar de Nadales al Centre Cultural

11.12.2019 | 19:48

Centenars d'escolars han pujat aquest matí a l'escenari del Centre Cultural de Terrassa per oferir un recital de Nadales. Els petits cantors han interpretat cançons tradicionals d'aquestes festes com "Santa Nit" i "L'àngel i els pastors",entre altres. L'acte, molt esperat pels nens i els mestres, és la XVIII Trobada Escolar de Nadales i han participat alumnes de les escoles Cultura Pràctica, Bisbat d'Ègara, La Nova Electra, Les Arenes, Liceo Egara, Lumen, Maria Auxiliadora i Vedruna. Està organitzat per Canal Terrassa i l'Ajuntament i forma part de la guia d'activitats anual del servei municipal d'Educació.