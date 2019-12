Renovació del projecte solidari Targeta Fupar

11.12.2019 | 12:32

En el marc de la col·laboració de BBVA amb Fupar, s'ha renovat per cinquè any consecutiu, el conveni pel qual BBVA produeix i gestiona la targeta Fupar. Amb aquest conveni, el banc reafirma una vegada més el seu compromís amb Fupar i dota la targeta d'una finalitat solidària. Així, per cada compra que fa l'usuari amb la targeta BBVA dóna un % de l'import d'aquesta a la fundació Fupar sense cap cost per al client. Durant el 2018, BBVA ha entregat al voltant de 8.500 euros a Fupar fruit de l'ús que han fet els seus usuaris de la targeta. Aquests recursos es destinen principalment a projectes de formació i d'inserció laboral duts a terme per Fupar durant el darrer any.