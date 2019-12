Les tarifes del bus i del taxi es congelen

11.12.2019 | 04:00

El ple de novembre va aprovar les noves tarifes del bus i del taxi a la ciutat, que no augmentaran l'any vinent. En el cas del transport municipal, el bitllet senzill de bus costarà 1,45 euros com aquest any, la T-25 mantindrà el preu de 18,10 euros i la T-Blanca variarà entre els 5 i els 20 euros, en funció de la renda de l'usuari. Les tarifes del bus tenen dues novetats importants el 2020: la primera és que els trajectes en bus fins a l'Hospital de Terrassa seran gratis l'any vinent i la segona que aviat els comerços regalaran viatges gratis amb la targeta T-Comerç. Pel que fa als títols integrats, la T-10 desapareix, passa a dir-se T-casual i costarà per 3 zones 30,5 euros, 3 euros més que ara. Per contra, la T-Més passa a ser la T-Usual i s'abarateix 26,4 euros, costarà 75,60 euros. La T-Jove serà 51,65 euros més barata.