Educació vol alumnes digitalment competents en acabar l'ESO

11.12.2019 | 04:00

Les eines digitals formen part de la nostra vida quotidiana i han arribat per quedar-se. Una passejada pel carrer constata que bona part de les persones van acompanyades del mòbil i és pràcticament visible encara que només sigui per escoltar música. I entre aquestes persones hi veiem a molta gent jove perquè formen part de les generacions que ja han nascut a l'era de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, las TIC.L'escola és un dels sectors que sempre està pendent de les ...