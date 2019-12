Denúncia contra l'execució de desallotjaments il·legals

11.12.2019 | 04:00

Les entitats Terrassa Sense Murs i Solidaritat Antirepressiva de Terrassa (SAT) denuncien l'existència d'empreses com Desokupa que efectuen desallotjaments il·legals per la força "davant de la passivitat i complicitat dels diferents cossos policials". Aquestes dues entitats expliquen que el passat 3 de desembre un immoble del Centre va ser desallotjat il·legalment o a la força per un grup de "mercenaris" de Desokupa. Al matí van fer fora a una dona amb els seus dos fills i a la tarda van canviar el pany i impedir l'accés a 5 persones que vivien al pis, asseguren. La policia no va actuar, es queixen, malgrat que va ser informada del que estava passant. Alguns dels desallotjats, que no tenen permís de residència, van pagar entre 1.300 i dos mil euros a una persona que els va facilitar l'accés a l'immoble, aprofitant-se aquesta última de la vulnerabilitat que pateixen moltes persones. Les dues entitats asseguren que no són casos aïllats i criden a la ciutadania a implicar-se denunciant el "racisme estructural" i plantant cara als qui especulen amb el dret a l'habitatge.