La Policia Municipal deté dos individus en un sol dia per agredir agents locals

Javier Llamas

10.12.2019 | 04:00

Dues persones, almenys, van ser detingudes en sol dia, dijous, per agredir policies municipals. En un cas, l'agressor era un venedor ambulant a qui uns agentes volien denunciar. En l'altre, el detingut era un conductor begut que es va quedar adormit a dins del vehicle.El passat dijous, a les 11.30 del matí, un individu va quedar detingut per agredir a un agent de la Policia Municipal al Raval de Montserrat. Segons la policia, el guàrdia li estava efectuant una denúncia per ...