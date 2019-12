L'escola concertada critica el nou projecte del decret d'admissió d'alumnes

10.12.2019 | 13:28

Patronals i entitats d'escoles concertades han fet arribar les seves crítiques sobre el nou projecte de decret d'admissió d'alumnes que està preparant la conselleria d'Educació de la Generalitat. Les entitats són Agrupació Escola Catalana, Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, Conferederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya i Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Les mateixes qüestionen que la conselleria pugui programar l'oferta de places no només de les escoles públiques, sinó també de les concertades; es a dir, que decidirà quins grups de la concertada s'obren o es tanquen, sense considerar la demanda ni la manifestació de la voluntat dels pares sobre l'escola que volen per als seus fills i filles. Les entitats consideren que si això es portat endavant vulnerar el principi de que els pares i mares tenen dret a escollir centre i reclamen que, en tot cas, si s'apliquen les mateixes condicions, han de tenir tots els centres el mateix finançament. Els arguments que defensen aquestes patronals també són compartits per col·lectius de pares de la concertada com Fapel i CCAPAC.