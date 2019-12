10.12.2019 | 19:21

Espectacular accident de trànsit a Terrassa. Un xoc múltiple de vehicles ha tingut lloc fa uns minuts a la carretera de Matadepera, a l'alçada del trencall que comunica amb el Club Egara. No ha transcendit si hi ha ferits, però a la zona, prop del camí de Can Carbonell, s'han personat diverses dotacions policials. Segons testimonis, en l'accident s'han vist implicats, almenys, tres cotxes i una moto. Es registren importants retencions de circulació en els dos sentits.