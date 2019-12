10.12.2019 | 04:00

Enric Puig Giralt, doctor en Lingüística, va donar una conferència sobre la Unió Europea i els reptes de futur a l'Aula Gran. Puig va exposar que la Unió Europea passa per situacions difícils, en tant que en el món actual hi ha cada vegada més factors en joc degut als canvis socials, polítics i altres que han pres relleu com la migració i el canvi climàtic. La conferència va tenir lloc al campus de la UPC.