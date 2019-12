Tall de trànsit per reclamar residències públiques

Tall de trànsit per reclamar residències públiques

M. B.

09.12.2019 | 16:36

Centenars de persones han tallat el trànsit, aquest matí, a la plaça de l'Aigua per reclamar més residències públiques i en concret la construcció de les previstes a Sant Pere Nord j Ca N'Anglada, i la reobertura de més places a Mossèn Homs. Els participants han donat suport a la convocatòria d'una plataforma de col·lectius de pensionistes i de la FAVT. A la protesta si ha sumat la regidora de Salut, Mònica Polo. La protesta ha començat a les 10.30 a la rotonda citada on s'ha tallat el trànsit. Després s'ha llegit un comunicat i se n'ha anat en manifestació per la Rambla Francesc Macià.