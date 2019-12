Nou espai d'estudi a la UPC obert 24 hores

09.12.2019 | 14:29

El campus de la UPC a Terrassa posa a, partir d'avui, un espai d'estudi i treball que està obert les 24 hores i els 365 dies de l'any. L'Espai 24, com s'ha batejat, s'ubica a l'edifici TR10 del carrer Colom, 2, i té capacitat per a un centenar de persones. És un servei pels estudiants de la UPC però també hi podran accedir altres estudiants universitaris, fruit del conveni que té la universitat amb l'Ajuntament de Terrassa. L'Espai 24 h ha estat inaugurat pel rector de la UPC, Francesc Torres, acompanyat del director de l'Eseiaat, Xavier Roca, i del degà de la Foot, Joan Gispets, així com del regidor d'Universitats, Pep Forn, i el delegat dels estudiants, Carlos Méndez. El nou equipament ha estat llargament reivindicat pels estudiants de la UPC. Les obres han tingut un cost de 137.000 euros.