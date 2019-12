El govern impulsa un acord de ciutat en contra de les noves tarifes de l'ATM

09.12.2019 | 14:13

Els grups municipals de TxT i ERC-MES, integrants de l'equip de govern, impulsen un acord plenari per demanar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que revisi la política de tarifes pel transport públic per l'any 2020 i hi inclogui una solució per a la zonificació a Terrassa

Com ja es va avançar la setmana passada, el govern municipal troba mancances i defectes en la política de tarifes de l'ATM per a l'any vinent. La principal és que "tornen a oblidar-se novament de revisar la zonificació per acabar amb el greuge comparatiu de mantenir Terrassa a la zona 3", malgrat els nombrosos requeriments de la ciutat per passar a la zona 2, igual que Sabadell.

Davant la promesa sense data d'una T-mobilitat que solucioni aquest greuge, TxT i ERC han optat per tornar a fer una declaració plenària per pressionar l'ATM a cercar una solució temporal mentre el nou títol de transport no sigui una realitat.

La reivindicació aquesta vegada, però, incorpora una crítica envers alguns dels aspectes de la política de tarifes per a l'any vinent. I és que, si bé es valora positivament la decisió de l'ATM de reduir en un 25% el preu dels títols d'ús habitual (la nova T-usual), es rebutja les decisions al voltant de l'ús ocasional i de convertir la T-10 en un títol unipersonal (T-casual). Aquest factor elimina la possibilitat de compartir targeta en viatges en grup o família ocasionals i "aconsegueix l'efecte advers al desitjat, és a dir, el de promoure l'ús del transport públic en comptes del vehicle privat", denuncia el govern. És per això que requereixen a l'ATM l'anul·lació de l'ús unipersonal i que revisi el cost dels títols de transport per assegurar que compleixen l'objectiu amb què han estat ideats.

La proposta, presentada com acord de junta de portaveus, ha estat presentada ja a la resta de grups municipals a l'espera d'un posicionament unànime que ajudi a millorar des de Terrassa el transport metropolità amb una tarifació justa.