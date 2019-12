Música programada o espontània al carrer

07.12.2019 | 04:00

El cicle "Nadal per tothom!" estrena aquest any un nou programa que es diu "Música al carrer". Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament per fomentar la música a la via pública. Així, hi haurà música a diversos punts del Centre, que estaran senyalitzats i en els quals es podran realitzar actuacions musicals programades o espontànies a càrrec de solistes i grups. El que no estarà permès, però, és que els músics recullin diners entre el públic per les seves actuacions. La proposta va ser ...