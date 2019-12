El govern municipal rebutja l'encariment de la nova T-10

Redacció

07.12.2019 | 04:00

L'equip de govern (TxT i ERC) ha expressat el seu malestar per la revisió tarifària del transport metropolità anunciada dimecres, en considerar que tindrà un impacte negatiu en la mobilitat entre Terrassa i el seu entorn, principalment per la pujada dels títols de transport que utilitzen les persones que no es desplacen diàriament i per l'eliminació de la possibilitat de compartir la T-10.L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va fer pública dimecres la nova política tarifària pel 2020 i ...