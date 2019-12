Una APP per visualitzar els recorreguts dels exàmens de pràctiques de conduir

Redacció

07.12.2019 | 04:00

Es una ajuda, però sembla que una ajuda molt útil. Una empresa catalana, PracticaVial, ha creat una aplicació mòbil per a aspirants a obtenir el carnet de conduir. Es tracta d'una eina que mostra els recorreguts habituals dels exàmens pràctics com si els usuaris estiguessin a dins del cotxe. I Terrassa i Sabadell són dues de les divuit ciutats de tota Espanya incloses al novedós sistema. El preu és de 15 euros per 24 hores, 20 euros per una setmana, 25 per un mes i 30 per dos mesos.La ...