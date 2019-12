"Això de la pista de gel per Nadal i al Centre és molt divertit"

07.12.2019 | 04:00

La gran Plaça Nova estava quasi deserta ahir a les 4 de la tarda, a excepció del centre de l'espai on s'ha instal·lat la pista de gel. Allí ens van trobar amb una cua de gent, molt familiar i també d'amics, que esperaven l'obertura de l'atracció per endinsar-se. A la capçalera, dues amigues, la Paula i la Yaiza, de 10 anys, acompanyades per les seves mares i més familiars. "Aixó de patinar sobre gel per Nadal i al Centre de Terrassa ha de ser molt divertit", van dir les nenes mentre es ...