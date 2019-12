La pista de gel acull els primers patinadors

06.12.2019 | 16:49

La pista de gel a la Plaça Nova ja ha rebut els primers patinadors, majoritàriament nens. La atracció, la novetat d'aquestes festes, s'ha obert a les 16 h en punt de la tarda amb gran expectació de nens, joves i adults que feien cua. Fins i tot hi havia que s'havia desplaçat al matí pensant que ja funcionava. Paula i Yaiza, de 10 anys, amigues, han estat les primeres en posar-se els patins i a entrar a la pista. "No ho hem fet mai sobre gel i segur que serà molt divertit", han dit. La pista és una iniciativa de l'Ajuntament i del Gremi d'Hostaleria per dinamitzar el Centre, el comerç i el sector de la restauració. La instal·lació fa 30 metres de llarg i 14 metres d'ample i està ambientada amb il·luminació i fil musical. Té una cabuda per 80 persones. El preu es de 6 euros i es poden aconseguir vals de descompte de 3 euros.