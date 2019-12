Ebri, sense carnet ni assegurança i sense la ITV

06.12.2019 | 04:00

La Policia Municipal ha denunciat un conductor per un reguitzell dd'infraccions comeses a Terrassa dimarts. Va donar positiu d'alcoholèmia després de passar-se un semáfor, li havien retirat el carnet i el cotxe no tenia l'assegurança obligatòria ni la ITV passada.

Dimarts, a les 6.30 de la tarda, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle al carrer del Periodista Grané, a l'alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol, per no respectar la llum vermella d'un semàfor. En comprovar les dades del vehicle, els agents van saber que no tenia ni l'assegurança obligatòria ni l'ITV en vigor. Van fer dues denúncies. Així mateix, en consultar les dades del conductor a la base de dades de la DGT, els agents van veure que li constava una pèrdua de vigència del permís de conduir per sentència judicial. També se li van instruir diligències pel trencament de condemna. Els agents van sotmetre al conductor a les proves d'alcoholèmia. Les dues de precisió van donar resultats de 0,49 i 0,48 mil·ligrams. Una altra denúncia.