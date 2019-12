06.12.2019 | 17:34

Alarma per una possible fuita de gas a Terrassa. L'incident ha passat aquesta tarda al barri de Ca n'Anglada. Efectius de Bombers de la Generalitat han acudit al carrer de Sant Tomàs després de rebre, a les tres de la tarda, una alerta sobre l'intens olor a gas que semblava procedir d'una tuberia. Els bombers han realitzat una medició amb un explosímetre i no han trobat cap escapament.