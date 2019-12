La T-10 passa a ser la T-casual, serà unipersonal i pujarà 3,1 euros

El bitllet senzill també s'encareix. 40 cèntims per viatge.

El bitllet senzill també s'encareix. 40 cèntims per viatge. Alberto Tallón

EFE/Redacció

05.12.2019 | 04:00

La T-casual reemplaçarà a la T-10 com a títol de transport públic a partir de l'1 de gener de 2020 i, per tres zones, les que hi ha entre Terrassa i Barcelona, apujarà 3,1 euros el preu, dels 27,40 euros actuals als 30,50 euros. La T-mes passarà a dir-se T-usual i baixarà 26,4 euros, passant dels 102 euros a costar 75,60 euros.L'Autoritat del Transport Metropolitana (ATM) va informar ahir de les noves tarifes de tots els títols de ...