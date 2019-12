05.12.2019 | 18:52

Sabotatge a tots els radars de Terrassa. Tots els aparells de detecció de velocitat de la ciutat han estat sabotejats avui. Pel que sembla, els autors dels fets han col·locat adhesius en els objectius de les màquines per a neutralitzar la seva activitat. Aquest matí hi havia adhesius i cartells independentistes en aparells de l'avinguda del Vallès i la carretera de Rubí, per exemple. L'Ajuntament ha confirmat els fets i ha afirmat que aquesta tarda els radars ja estaven operatius de nou.