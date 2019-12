Restes de testos de maria abandonats a Can Boada

Restes de testos de maria abandonats a Can Boada

05.12.2019 | 04:00

Era l'hora de canviar la terra de la marihuana. On dipositar la sobrant, la que ja no servia? Els responsables de la plantació van pensar que millor deixar-la en una zona que consideraven allunyada de mirades indiscretes. I la van deixar a Can Boada del Pi, a uns metres del carrer del Torrent del Batlle, en un descampat utilizat d'aparcament a l'aire lliure. Allà, en el terra, van llançar el contingut d'uns quants testos, que van estar a la zona dimarts, des de primera ...