Reobren les aules d'estudi per afrontar els primers exàmens

Els alumnes ja tenen a disposició aules per preparar els exàmens del trimestre. Alberto Tallón

Redacció

05.12.2019 | 04:00

A partir d'aquesta setmana i fins al dissabte 1 de febrer de 2020, funcionarà de nou el servei municipal d'aules d'estudi en horari nocturn per facilitar la preparació d'exàmens del curs, els del primer trimestre. Com és habitual hi haurà dos espais, el de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i el del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa, en concret a l'edifici TR10 del carrer Colom, 2Pel que fa a la BCT, aquest ...