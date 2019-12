La pluja aplaça fins demà la inauguració de la pista de gel

05.12.2019 | 14:14

Canvis en l'obertura de la pista del gel, la gran atracció d'aquest Nadal 2019 i no sense polèmica. La instal·lació lúdica se inaugurarà demà, divendres, a les 4 de la tarda. L'acte estava previst per aquesta tarda però s'ha aplaçat pel mal temps i la pluja. La pista de gel és la gran novetat d'un ampli programa d'activitats per gaudir de les festes, sobre tot als carrers i al Centre. La nova oferta recull centenars de propostes per a tots els públics. La campanya ha estat presentada aquest migdia per l'alcalde Jordi Ballart, la regidora de Cultura, Rosa Boladeras,i representants d'associacions comercials i del Gremi d'Hostaleria a la Casa Museu Alegre. Un altra de les novetats es l'estrena, a manera de prova, de concerts de música al carrer i un espai pels infants mentre els adults fan les compres. També s'ha presentat el vídeo de la campanya i un curt fet per alumnes de l'ESCAC, i s'ha anunciat que hi haurà una aplicació disponible per consultar totes les activitats.