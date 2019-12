Un pla que va més enllà del mandat

05.12.2019 | 04:00

El Govern municipal va aprofitar la primera audiència pública per anunciar algunes novetats i per puntualitzar que "no podrem fer tot el que volem, però 4 anys donen per fer moltes coses". Jordi Ballart va voler deixar clar que el seu projecte per la ciutat necessita temps, per això "mira més enllà de 2023", va dir. Els regidors van posar sobre la taula alguns projectes nous com l'apertura d'una finestra directa de serveis socials ...