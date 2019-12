Marató de Tattos solidaris per a la investigació del càncer infantil

05.12.2019 | 04:00

Terrassa va acollir una Marató de Tattos a favor de recaptar diners per a la investigació del càncer infantil. La jornada d'El Molinet (és el nom que va prendre l'esdeveniment) va convidar a fer-se un tatto i va tenir lloc a la plaça Montserrat Alavedra. La festa va comptar amb nombroses activitats com tallers de tecnologia, ciència i art i esportius. L'acte central del migdia va ser la celebració gastronòmica d'una gran botifarrada a càrrec de la Colla dels Diables de Sant Pere Nord. En el pla més lúdic, la jornada va afegir un espectacle de pallassos de Set de So, un show del Dr. Bombolla, màgia i una cercavila amb batucada amb la Colla de Diables de Sant Pere Nord, Drac i Bruixes de Can Boada i Som-Maurina. La iniciativa va sorgir de la terrassenca Afifa Gamraoui i ha aconseguit recaptar 3.540 euros que donaran a Sant Joan de Déu.