Un grup de veïns denuncia que una avaria els deixa incomunicats

L.M.A.

05.12.2019 | 04:00

Veïns d'un bloc de pisos situat al carrer d'Ausiàs March, al centre tocant ja a Ca n'Aurell, porten des del passat diumenge sense servei de telèfon fix i internet de la companyia Movistar. "Són ja més de 80 hores", va dir ahir un dels afectats. "El servei es va tallar el diumenge a les 8 del matí i encara estem així", afegí. Els afectats són tres veïns dels vuit que conformen aquesta comunitat però saben que hi ha més perjudicats al barri, que no poden quantificar. Els damnificats s'han posat en contacte amb l'empresa per tots els mitjans que aquesta ofereix, i la resposta ha estat sempre "que es tracta d'una avaria massiva". Movistar els ha informat, a través de sms, que s'està "treballant" en la solució del problema i els ha donat dades gratis per als mòbils durant tres dies, que ja s'han esgotat. Els veïns es queixen que la informació sigui escassa i de no saber encara l'abast del problema ni quan es solucionarà. El 21 de novembre ja van detectar insuficiències en el servei. Ara, el problema s'allarga més del que "caldria esperar". Movistar va assegurar que l'avaria la tenen "controlada" des del primer avís però no va facilitar més informació.